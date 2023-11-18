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Новости 10:05

"По приколу": 19-летний пскович стал иноагентом по собственной инициативе

фото ЗакС политика "По приколу": 19-летний пскович стал иноагентом по собственной инициативе

Накануне вечером включение Минюста одного из россиян в реестр иноагентов стало прецедентом. Дело в том, что 19-летний уроженец Пскова Марат Никандров* оказался в нем по собственному же заявлению. В настоящее время он живет в Казахстане и даже зарегистрировал в этой стране собственное СМИ.

Изданию "Псковская губерния" молодой человек рассказал, что некоторое время назад стал получать звонки из Роскомнадзора. Чиновники были недовольны тем, что он публикует материалы СМИ, признанных иноагентами, и пригрозили ему юридической ответственностью.

Когда Никандров* в беседе с представителями РКН предложил добровольно "податься в иноагенты", они исключили такую техническую возможность. Тем не менее, у него получилось.

"В этом заявлении были указаны только паспортные данные, СНИЛС и ИНН, никаких других данных не было. Мы сидели с друзьями просто и решили по приколу заполнить анкету и отправить в Минюст", - рассказал релокант.

По словам Никандрова*, он не хочет выглядеть человеком, случайно попавшим в реестр, поскольку открыто придерживается оппозиционных взглядов.

*Минюст внес Марата Никандрова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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