Экс-главу угрозыска приговорили к 5 годам по делу об убийстве ректора СПбГУСЭ

Санкт-Петербургский городской суд 15 июня приговорил бывшего начальника уголовного розыска Петербурга и Ленинградской области Олега Колесникова к 5 годам колонии по делу о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК), сообщила объединенная пресс-служба судов. Ему также запретили занимать определенные должности на два года и лишили звания полковника полиции. Колесникова осудили за подмену показаний по делу об убийстве ректора Санкт-Петербургского университета сервиса и экономики Александра Викторова.

Горсуд также приговорил его бывшего подчиненного, экс-оперуполномоченного Алексея Малышева к 4 годам колонии. Ему запретили занимать определенные должности сроком на полтора года и лишили звания полковника полиции. Дело слушали в закрытом режиме из-за грифа "совершенно секретно".

Суд установил, что в период с 27 мая 2015-го по 29 ноября 2017 года Колесников и Малышев, используя служебное положение, способствовали даче ложных показаний Алексеем Смирнягиным и организатором преступления Виталием Ковалевым, проходившими свидетелями по делу об убийстве Викторова. В показаниях фигурантов исключалась причастность Смирнягина и его бывшей жены Елены Рогалевой, которая также являлась сожительницей заказчика убийства сына прежнего ректора СПбГУСЭ Василия Соловьева.

Колесников возглавил управление уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в 2019 году. В мае 2024 года он перешел на должность замминистра МВД по Северной Осетии, однако вскоре уволился. Колесникова и Малышева задержали осенью 2024 года. В суде бывшие коллеги Колесникова встречали его аплодисментами.

Ректора СПбГУСЭ Александра Викторова убили в сентябре 2012 года. Организатор убийства Виталий Ковалев получил 17 лет колонии, а исполнителей Вячеслaва Макарова и Андрея Елисеева осудили на 9 и 13 лет соответственно. Заказчика убийства Василия Соловьева сначала оправдали присяжные, однако в 2017 году Верховный суд отменил оправдательный приговор. После он перестал являться на заседания суда. В 2021 году Соловьева заочно приговорили к 18 годам лишения свободы. Его местоположение сейчас неизвестно.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру