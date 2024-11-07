Экс-начальника уголовного розыска задержали в Петербурге

Вечером 6 ноября в Петербурге был задержан бывший руководитель управления уголовного розыска ГУ МВД по городу и области полковник Олег Колесников, как сообщают "Фонтанка" и "Известия". Задержание провели оперативники службы "М" ФСБ, курирующей правоохранительные органы. Колесникова доставили в изолятор временного содержания, и следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

Колесникову вменяют превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), по которой ему может грозить до десяти лет лишения свободы. В мае он был назначен заместителем министра внутренних дел — начальником полиции МВД по Северной Осетии. Ранее, с 2019 года, занимал пост начальника уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, а до этого в течение пяти лет был его заместителем.

Колесников родился в Ленинграде в 1978 году. После окончания Санкт-Петербургского университета МВД в 1999 году начал службу в органах внутренних дел, работая оперуполномоченным в отделении по раскрытию умышленных убийств УВД Московского района Петербурга.

фото: МВД по Республике Северная Осетия-Алания