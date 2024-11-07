Экс-глава угрозыска Петербурга Олег Колесников арестован до конца года

Октябрьский районный суд Петербурга принял решение арестовать Олега Колесникова, экс-начальника уголовного розыска Главка. Колесников обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 3 статьи 286 УК РФ), что влечет наказание до десяти лет лишения свободы. Дело связано с расследованием убийства ректора Санкт-Петербургского университета сервиса и экономики Александра Викторова, сообщила 7 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Следствие утверждает, что в период с 27 мая 2015 по 29 ноября 2017 года Колесников совместно с оперуполномоченным Алексеем Малышевым, используя своё служебное положение, способствовал даче ложных показаний свидетелями Ковалевым и Смирнягиным. Ложные показания якобы исключали причастность Рогалевой и Смирнягина к преступлению, что, по мнению следователей, привело к тому, что эти лица избежали уголовной ответственности.



Колесников был задержан 6 ноября, однако он отвергает обвинения. Его адвокат просил суд выбрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы, включая домашний арест, однако суд постановил заключить Колесникова под стражу до 30 декабря 2024 года.



На заседание суда для поддержки Колесникова пришли десятки действующих сотрудников и ветеранов полиции, встретив его аплодисментами.

фото объединенной пресс-службы судов