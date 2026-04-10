Сетевой сбой в работе Telegram достиг 100%

Уровень сбоя работы мессенджера Telegram в России 10 апреля достиг 100%, следует из данных, зафиксированных профильными службами по мониторингу мобильного интернета. Российские пользователи Telegram массово жалуются на проблемы с открытием приложения, отправлением и получением сообщений, а также загрузкой медиафайлов. Обращения в связи со сбоем работы мессенджера поступают из 34 регионов страны. Больше всего жалоб зафиксировали в Петербурге и Москве - 15% и 36% соответственно.

Начало глобального сетевого сбоя работы мессенджера на территории России зафиксировали около часа ночи. По данным сервиса мониторинга сбоев Downdetector, уровень сетевых неполадок достиг 100% в 1:50 и до сих пор остается на предельной отметке.

По информации мониторинговых служб, за прошедшие сутки сбой сервиса заметили до 170 тысяч российских пользователей. При этом жалобы на работу мессенджера отправили порядка 3,8 тысяч человек. Пик обращений пришелся на 9:50 - за последний час на сетевой сбой Telegram пожаловались как минимум 723 раз.

Сейчас пользователи чаще всего сообщают о проблемах с работой мобильного приложения Telegram, невозможностью зайти на сайт и загрузить медиафайлы. Пользователи отмечают, что мессенджер перестал работать даже при использовании VPN-сервисов.

Два месяца назад Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram из-за невыполнения требований российского законодательства. Позже СМИ начали писать, что Telegram могут полностью заблокировать в России в первых числах апреля 2026 года.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру