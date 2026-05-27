Думскую башню планируют отреставрировать за 1,28 млрд рублей

На реставрацию Думской башни в центре Петербурга потратят до 1,28 млрд рублей, следует из информации на сайте государственных закупок. Закупку опубликовал комитет по государственному заказу 26 мая. Заказчиком является центр музыкальной культуры "Чайковский". Подрядчику предстоит завершить реставрационные работы до конца 2028 года.

Победителю контракта нужно будет восстановить вентиляционную камеру, парадную лестницу, служебные помещения. Предполагается, что подрядчик разработает систему электроснабжения, установит кабели, освещение. Кроме того, в башне впервые с момента постройки появится лифт.

Финансирование реставрации пройдет в три этапа. В 2026 году на восстановление Думской башни планируют потратить 22 млрд рублей, в 2027 году - 527 млрд рублей, в 2028 году - 726 млрд рублей.

Думскую башню построили в 1802 году по проекту итальянского архитектора Джакомо Феррари. Изначально в здании заседал городской глава. Позже постройка выполняла функцию наблюдательной башни при пожарной части. Также башню использовали для передачи сигналов оптического телеграфа. Башня получила статус объекта культурного наследия федерального значения в 2001 году. В здании открыта смотровая площадка.

