Архивный комитет Петербурга обзавелся чат-ботом "Архип"

В Петербурге архивный комитет совместно со специалистами городского информационно-аналитического центра запустили в тестовом режиме чат‑бот "Архип" в мессенджере МАКС для консультации жителей и поиска архивной документации, передает 27 мая пресс-служба Смольного. С помощью нового помощника ведомства можно получить сведения о родственниках, ознакомиться с инструкциями по взаимодействию с архивной службой, а также найти нужную информацию в фондах архивов Петербурга.

"В день рождения принято дарить подарки. В День города петербуржцы получат в подарок бесплатный доступ к документам на портале "Архивы Санкт-Петербурга", а также познакомятся с чат-ботом архивной службы со звучным (созвучным) именем Архип [...] В День города чат-бот архивной службы "Архип" сделает свои первые шаги вам, дорогие читатели и пользователи, навстречу, искренне надеясь помочь в ваших поисках", — написал глава комитета Петр Тищенко в своих соцсетяях.

В честь празднования Дня города архивный комитет открыл бесплатный доступ к документам, размещенным на портале "Архивы Петербурга". По данным Тищенко, на ресурсе опубликовано свыше 23 млн оцифрованных материалов.

Ранее собственными чат-ботами обзавелись комитет комитета по тарифам, комитет по вопросам законности и другие ведомства. Еще в Смольном экспериментируют с искусственным интеллектом. Например, кадровые вопросы чиновникам помогает решать нейросеть "Геннадий". О тестировании городских помощников с искусственным интеллектом читайте в материале ЗАКС.Ру.

