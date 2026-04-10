Робот "Геннадий" зашагает по ИОГВ

В Смольном положительно отзываются о программном роботе "Геннадий", который помогает чиновникам при отборе анкет желающих присоединиться к госслужбе. Вместе с "Геннадием" решать кадровые вопросы помогает нейросеть "Вера". В администрации Петербурга обещают применять ИИ-тандем "Геннадия" и "Веры" для найма сотрудников во всех органах государственной власти.

Чиновники из администрации Петербурга продолжают поиски решений для систематизации своей работы. На Санкт-Петербургском международном трудовом форуме эксперты обсудили местные разработки в сфере искусственного интеллекта, которые уже применяют в работе в Смольном. Речь шла о программном роботе "Геннадий" и нейросети "Вера", которые задействованы в отборе резюме, рассказали в пресс-службе Смольного. С помощью программного обеспечения чиновники фильтруют поступившие заявки от соискателей по определенным критериям.

В разработке принимали участие комитет по информатизации и связи, комитет государственной службы и кадровой политики, а также лаборатория интеллектуальных сервисов и приложений ЛИСА ИТМО. Причастные к созданию "Геннадия" и "Веры" удостоились благодарности губернатора Александра Беглова.

"Внедрение современных роботизированных технологий на основе искусственного интеллекта в работу Администрации города - веление времени. Это позволяет нам делать государственную гражданскую службу Петербурга по‑настоящему современной и адаптивной. Мы упрощаем поиск и первичный отбор кандидатов, избавляем кадровиков от рутины, даём им возможность сосредоточиться на более сложных задачах, повышаем эффективность всей системы", – приводят слова губернатора в пресс-службе городской администрации.

Пока технологию используют для обработки анкет от претендентов на поступление в молодежный кадровый резерв. Это один из основных кадровых проектов Смольного. С помощью него молодые специалисты в возрасте от 20 до 35 лет могут заявить о намерении начать карьеру на госслужбе. Подходящих или перспективных соискателей распределяют между органами исполнительной власти или подведомственными учреждениям. На сайте портала отмечают, что таким образом работу получили более полутора тысяч человек.

Судя по описанию в сообщении городской администрации, "Геннадий" и "Вера" отбирают кандидатов на основе нескольких критериев: уровень образования, специализация, опыт работы, навыки. Работнику кадровой службы остается только задать нужные параметры, а программный комплекс через несколько секунд выдает наиболее подходящего кандидата.

"Это значительно сэкономит время специалиста по персоналу и ускорит подбор достойных кандидатов", – отмечают в Смольном.

В администрации подчеркивают, что окончательное решение о найме все же принимает человек, а не машина. После отладки программы городские власти собираются применять эту технологию во всех ИОГВ.

Сколько времени потребуется для тестирования ПО, в городской администрации не уточнили. При этом "Геннадий" помогает чиновникам как минимум с 2023 года. В последний раз о нем рассказывали летом 2025 года. Тогда сообщалось, что программа передает данные в некую нейросеть, однако не уточнялось, в какую именно. Вероятно, ею и является "Вера".

Нейросети кадровой службы – не единственная попытка чиновников автоматизировать работу органов государственной власти. Например, в Государственной административно-технической инспекции уже вовсю применяют нейросеть "Городовой", которая способна выявлять нарушения правил благоустройства. Она анализирует изображения с камер и фиксирует, например, граффити или ямы на дорогах. Также она применяется для составления протоколов в отношении недобросовестных владельцев земельных участков. В зимний период "Городовой" выявляет сосульки на крышах.

