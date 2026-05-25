В Ленобласти 14-летняя девочка на питбайке сбила ребенка

Представители регионального ГУ МВД проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого 14-летняя девочка наехала на трехлетнего ребенка на питбайке (мини-мотоцикле), доложили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел вечером 24 мая в поселке Красава в Тихвинском районе Ленобласти. Пострадавшего доставили в медучреждение в состоянии средней степени тяжести.

Как установили в полиции, несовершеннолетняя совершила наезд на ребенка на проезжей части. Пострадавший находился в сопровождении взрослых. После ДТП девочка бросила питбайк и скрылась. Позже ее нашли и передали родителям.

В мае двое несовершеннолетних 2011 года рождения пострадали во время дорожно-транспортного происшествия в Московском районе Петербурга. Водитель 56 лет совершил наезд на девушек, пересекавших дорогу на запрещающий сигнал светофора на электросамокате.

