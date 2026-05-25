Новости 25 мая 2026, 10:35

Полицейские в Петербурге задержали бизнесмена за вывод 49 млн рублей за границу

фото ЗакС политика

Сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области задержали 37-летнего руководителя коммерческой организации, подозреваемого в незаконном выводе 48,9 млн рублей в иностранной валюте за рубеж, сообщили в пресс-службе ведомства. Возбуждено уголовное дело по статье о совершении валютных операций с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК). Фигуранта отправили под домашний арест. 

В коммерческой организации подозреваемый выполнял административно-хозяйственные и организационно-распорядительные задачи. Для проведения нелегальных международных финансовых организаций мужчина подготавливал фиктивные документы, установили силовики.

По данным полиции, задержанный действовал в составе преступной группы. Сотрудники регионального ГУ МВД устанавливают других участников, причастных к незаконному выводу денег за рубеж. По статье о совершении валютных операций с использованием подложных документов предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

В середине апреля в Петербурге задержали трех человек, подозреваемых в нелегальной отправке денег за границу и в ведении незаконной банковской деятельности. Как установили в полиции, общий объем проведенных операций превысил 600 млн рублей. 

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру


