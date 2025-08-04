Робот по имени "Геннадий": В Смольном рассказали об опыте работы с нейросетями

С 2023 года в структурах Смольного работает "робот по имени "Геннадий", который занимается сбором анкет кандидатов в молодежный кадровый резерв администрации Петербурга, а позже передает данные нейросети и вносит пометки в базу данных. С помощью "Геннадия" чиновникам из кадровой службы удается сократить количество рутинной работы и сконцентрироваться на "более сложных задачах", рассказали в администрации города 4 августа.

"Разработанное в Петербурге комплексное решение из робота и нейросети помогает сократить количество ошибок в анкетах и повысить эффективность работы сотрудников кадровых подразделений. Вместо рутинной механической работы, требующей повышенного внимания, они могут сосредоточиться на более сложных задачах. В дальнейшем планируется расширить функционал нейросети – добавить возможность более глубокого анализа мотивации кандидатов и прилагаемых документов об образовании", - говорится в сообщении Смольного.

Как пояснили в администрации Петербурга, использование современных технологий при отборе кандидатов в молодежный кадровый резерв проходит в тестовом режиме. В скором времени ее надеются применять для сокращения срока отбора кандидатов на должности государственной службы. Технические решения разработаны специалистами комитета по информатизации и связи в сотрудничестве с Национальным исследовательским университетом ИТМО.

Ранее в ГАТИ также рассказали об использовании нейросетей. Предполагается, что такая технология будет помогать сотрудникам инспекции выявлять нелегальные ларьки.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру