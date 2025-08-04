Нейросеть привлекли к поиску нелегальных ларьков в Петербурге

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга (ГАТИ) начала использовать нейросети для поиска незаконно установленных ларьков, сообщила пресс-служба учреждения 4 августа. Первый нарушитель, выявленный при помощи ИИ, уже получил штраф.

Как говорится в публикации, выявлением самовольно установленных нестационарных объектов при помощи нейросетей занимаются восемь мобильных комплексов. Их устанавливают в автомобили учреждения для сканирования городского пространства и поиска нелегальных объектов. Всего под сканирование ИИ попадают 186 маршрутов.

Первым нарушителем, выявленным при помощи нейросети, стал владелец частного земельного участка в Выборгском районе. Ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей и обязали согласовать размещение ларька или вовсе убрать его с участка. Позднее исполнение требования вновь проверит нейросеть, проехав через четыре недели еще раз по одному из 186 маршрутов.

Напомним, ранее ГАТИ уже использовала искусственный интеллект в собственной работе. Так, в декабре 2024 года стало известно, что нарушения, связанные с уборкой снега, в зимний сезон 2024-2025 годов также будут выявлять мобильные комплексы с нейросетевой видеоаналитикой.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба ГАТИ