Новости 25 мая 2026, 11:37

Чиновники из Коми не смогли выяснить отношение жителей к местным муниципалам

Компания из Владикавказа АНО "Институт регионального развития" сорвало планы администрации главы Республики Коми и правительства России по изучению общественного мнения о работе местных муниципалов. Организация, выиграв конкурс на 1,2 млн рублей, так и не приступила к опросу жителей, сообщили в пресс-службе республиканского УФАС.  

"К установленному сроку Институт к исполнению контракта не приступил, услуги не выполнил. На заседание комиссии Коми УФАС организация не смогла доказать невозможность исполнения контракта и была включена в реестр недобросовестных поставщиков", – говорится в сообщении ведомства.

По условиям контракта, АНО за 2,5 месяца должно было провести независимый опрос населения по оценке населением эффективности деятельности органов местного самоуправления, муниципальных, городских округов и муниципальных районов в Республике Коми. Из-за неисполнения контракта компания внесена в реестр недобросовестных поставщиков. Ей запрещено участвовать в госзакупках в течение двух лет.

Константин Леньков / Фото: Правительство Республики Коми


