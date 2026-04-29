Скончался экс-депутат МО "Гражданка" Константин Иванов

В возрасте 43 лет скончался депутат МО "Гражданка" пятого и шестого созывов, главный врач городской поликлиники № 81 Константин Иванов, сообщили в комитете по здравоохранению 28 апреля. Иванов являлся депутатом муниципального совета с 2014 по 2021 год. Причины смерти не уточняются.

"Коллеги знали Константина Георгиевича как требовательного, но справедливого руководителя, искренне заботящегося о своем коллективе и пациентах. Своим трудом и неравнодушным отношением к делу он заслужил подлинный авторитет и уважение. Комитет по здравоохранению разделяет боль утраты и выражает самые искренние соболезнования родным, близким и всему коллективу городской поликлиники № 81", – сообщили в комитете.

Иванов посвятил свою жизнь работе в сфере здравоохранения. Окончив в 2005 году Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова, работал на разных должностях в Государственном научно-исследовательском испытательном институте военной медицины, в городских поликлиниках № 96 и № 81. В 2020 году занял пост главного врача поликлиники № 81. Женат, воспитывал двух детей.

В местный совет МО "Гражданка" он избирался дважды: в 2014 и 2019 годах. Оба раза от "Единой России".

