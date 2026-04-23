ГАТИ вынесла предостережение бывшему собственнику ТЦ у "Приморской"

Cотрудники Государственной административно-технической инспекции объявили предостережение бывшему собственнику торгового центра "Макси Спорт" у станции метро "Приморская", рассказали 23 апреля в пресс-службе ведомства. Работы по сносу должны были завершиться 20 апреля, однако к нынешнему моменту здание не претерпело значительных изменений.

"Несмотря на то, что ордер был получен с запасом по времени, за прошедший месяц заметных изменений на площадке не произошло <...> Проведение работ за пределами установленного срока является нарушением. В связи с этим ГАТИ объявила предостережение", - доложили в ГАТИ.

В начале марта представители ведомства выдали бывшему собственнику ТЦ и экс-депутату МО "Поселок Солнечное" Якову Перкаль-Проворному ордер на снос здания. Завершить работы нужно было в течение месяца. Перкаль-Проворный был обязан не только ликвидировать здание торгового центра, но и восстановить благоустройство. Сотрудники ГАТИ 12 марта объявили, что рабочие приступили к сносу объекта.

Комитет по контролю за имуществом начал демонтаж здания в июле 2025 года, так как ТЦ "Макси Спорт" возвели на территории, не предназначенной для капитального строительства. Собственник начал оспаривать решение Смольного в суде. Из-за обеспечительных мер снос прекратился. Однако в феврале суд разрешил продолжить демонтаж здания. Собственник по соглашению с ККИ взял на себя обязательство ликвидировать объект.

