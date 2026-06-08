Беглов: Украинские нацисты предприняли попытку помешать работе ПМЭФ

Губернатор Петербурга Александр Беглов 8 июня начал свое еженедельное радиообращение со слов об атаке беспилотников на город в первый и последний дни Петербургского международного экономического форума. Беглов заявил, что военнослужащим удалось защитить инфраструктуру города от значимых потерь. Также он поблагодарил силовой блок за высокий уровень готовности.

"Украинские нацисты предприняли попытку помешать работе форума. 3 и 6 июня они подвергли Петербург масштабным атакам беспилотных средств военного назначения. Российским ПВО удалось отразить воздушное нападение и защитить городскую инфраструктуру от значимых потерь. Техногенные последствия нацистских атак ликвидированы. Выражаю особую благодарность силовому блоку за высокий уровень готовности сил и средств, а также оперативное межведомственное взаимодействие", – сказал Беглов.

Утром 3 июня беспилотники атаковали объекты в трех районах Петербурга: Кировском, Красносельском и Кронштадтском. Тогда пострадали четыре человека. Как рассказал президент Владимир Путин во время пленарного заседания ПМЭФ, дроны ударили по Угольной гавани. Еще три человека пострадали в Петербурге в результате атаки БПЛА 6 июня. Следственный комитет заявил о проверке действий украинских вооруженных формирований.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру