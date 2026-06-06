Следком проводит проверку по факту атак БПЛА в Петербурге и Ленобласти

Представители Следственного комитета начали проводить проверку после ударов БПЛА в Петербурге и Ленинградской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Следователи заявили, что в Петербурге в результате атак вражеских беспилотников ранены три человека. Также, по данным СК, из-за возгорания в Ломоносовском районе Ленобласти пострадали четыре человека, один из которых — ребенок.

"Следственный комитет России даст правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений", - заявили в СК.

В это же время сотрудники Следкома проведут проверку по факту атак беспилотников в Тверской, Брянской, Белгородской областях и в Крыму.

Ранее в Смольном сообщали, что из-за атаки БПЛА в Петербурге 6 июня пострадали три человека. Их состояние оценили как легкое. Повреждений объектов инфраструктуры в городе не обнаружили.

Также губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявлял о четырех пострадавших от ударов беспилотников. Более 600 местных жителей эвакуировали из-за пожара на объекте Министерства обороны в Ломоносовском районе. Вернуться домой они смогут 6 июня примерно после 17:00, сообщил Дрозденко. Территорию Ленобласти проверяют на наличие взрывоопасных предметов. Утром 6 июня над регионом сбили 144 беспилотника.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру