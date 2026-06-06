Более 600 человек эвакуировали после пожара на объекте Минобороны в Ленобласти

После возгорания объекта министерства обороны в поселке Большая Ижора Ленинградской области 6 июня эвакуировали более 600 местных жителей, сообщил в соцсетях губернатор региона Александр Дрозденко. Из них 390 находятся в пунктах временного размещения (ПВР). Остальные граждане уехали к родственникам, доложил губернатор. Также он заявил, что в результате атаки БПЛА на регион утром 6 июня пострадали четыре человека, один из них ребенок. Троим гражданам оказали медицинскую помощь на месте, одного госпитализировали.

"В ПВР эвакуированным гражданам предоставлена еда, вода, дежурят медики. Ситуация находится под контролем", - написал Дрозденко в соцсетях.

Губернатор не сообщил о состоянии здоровья пострадавших. Также неизвестно, спустя какое время эвакуированные граждане смогут вернуться домой.

Утром 6 июня Ленобласть подверглась мощной атаке БПЛА. В небе над регионом сбили 144 беспилотника. Падение обломков зафиксировали в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах региона. На объектах Минобороны рядом с поселком Большая Ижора и в Ломоносовском районе Ленобласти произошли пожары. Дрозденко доложил о создании временного оперативного штаба для контроля ситуации в Ломоносовском районе.

Также утром 6 июня режим воздушной опасности объявили в Петербурге. Пострадали три человека. Объекты инфраструктуры не были повреждены.

Обновление: В 14:53 Дрозденко сообщил о ликвидации последствий возгорания. Средства Минобороны проверяют территорию Ленобласти на наличие взрывоопасных предметов. Жители смогут вернуться домой примерно после 17:00, заявил губернатор.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру