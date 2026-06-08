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Новости 8 июня 2026, 19:06

Вологодская область подписала на ПМЭФ 15 соглашений на 25,5 млрд рублей

фото ЗакС политика Вологодская область подписала на ПМЭФ 15 соглашений на 25,5 млрд рублей

Правительство Вологодской области заключило 15 соглашений на общую сумму инвестиций в размере 25,5 млрд рублей в рамках Петербургского международного экономического форума, рассказал губернатор региона Георгий Филимонов в своих социальных сетях.

Вологодчина подписала обновленное соглашение с производителем фосфорсодержащих минеральных удобрений и апатитового концентрата "ФосАгро". По договоренности с череповецким химическим кластером "Апатит" в регион направят инвестиции на сумму 15,4 млрд рублей. Еще 5 млрд рублей инвестируют в строительство завода по производству ориентированно-стружечных плит и создание производства торрефицированных пеллет на территории Особой экономической зоны "Вологодская". Кроме того, 500 млн рублей вложат в строительство туристических баз отдыха в Вашкинском и Вытегорском округах Вологодской области.

В 2025 году в ходе ПМЭФ регион подписал 23 соглашения на сумму инвестиций в размере 120 млрд рублей. Тогда власти Вологодчины договорились о сотрудничестве с "ФосАгро" и обновили соглашение с "Россети Северо-Запад" о консолидации электросетевой инфраструктуры. Также Вологодская область закрепила партнерские отношения с "Газпром нефть" о поставке смазочных материалов и компанией жилищного строительства "ДОМ. РФ".

ПМЭФ проходил в городе с 3 по 6 июня. На нем были представлены стенды пять регионов СЗФО, включая и Вологодчину. По итогам форума Петербург заключил 74 соглашения на 731,72 млрд рублей. Ленинградская область подписала соглашения на 314 млрд рублей, а Калининградская область — на 213 млрд рублей.    

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру


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