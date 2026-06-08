Вологодская область подписала на ПМЭФ 15 соглашений на 25,5 млрд рублей

Правительство Вологодской области заключило 15 соглашений на общую сумму инвестиций в размере 25,5 млрд рублей в рамках Петербургского международного экономического форума, рассказал губернатор региона Георгий Филимонов в своих социальных сетях.

Вологодчина подписала обновленное соглашение с производителем фосфорсодержащих минеральных удобрений и апатитового концентрата "ФосАгро". По договоренности с череповецким химическим кластером "Апатит" в регион направят инвестиции на сумму 15,4 млрд рублей. Еще 5 млрд рублей инвестируют в строительство завода по производству ориентированно-стружечных плит и создание производства торрефицированных пеллет на территории Особой экономической зоны "Вологодская". Кроме того, 500 млн рублей вложат в строительство туристических баз отдыха в Вашкинском и Вытегорском округах Вологодской области.

В 2025 году в ходе ПМЭФ регион подписал 23 соглашения на сумму инвестиций в размере 120 млрд рублей. Тогда власти Вологодчины договорились о сотрудничестве с "ФосАгро" и обновили соглашение с "Россети Северо-Запад" о консолидации электросетевой инфраструктуры. Также Вологодская область закрепила партнерские отношения с "Газпром нефть" о поставке смазочных материалов и компанией жилищного строительства "ДОМ. РФ".

ПМЭФ проходил в городе с 3 по 6 июня. На нем были представлены стенды пять регионов СЗФО, включая и Вологодчину. По итогам форума Петербург заключил 74 соглашения на 731,72 млрд рублей. Ленинградская область подписала соглашения на 314 млрд рублей, а Калининградская область — на 213 млрд рублей.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру