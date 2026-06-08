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Новости 8 июня 2026, 15:57

Ленобласть на ПМЭФ-2026 заключила соглашений на 314 млрд рублей

фото ЗакС политика Ленобласть на ПМЭФ-2026 заключила соглашений на 314 млрд рублей

На полях Петербургского международного экономического форума представители Ленинградской области подписали соглашений на 314 млрд рублей, заявил губернатор региона Александр Дрозденко. Также он сообщил, что благодаря подписанным соглашениям в Ленобласти появятся 14,5 тысяч рабочих мест. 

"Главное достижение — не деньги, а люди. Рекордные 14 500 новых рабочих мест. Никогда столько не создавали на одной форумной площадке. Инвестиции — 314 млрд рублей. Тоже сильная цифра, особенно в нынешних условиях", - заявил Дрозденко.

Петербург за дни ПМЭФ заключил 74 соглашения на 731,72 млрд рублей. 

В 2026 году ПМЭФ проходил с 3 по 6 июня на базе КВЦ "Экспофорум". В мероприятиях форума участвовали представители более чем 130 государств. Также на полях ПМЭФ выступил президент Владимир Путин. Ранее ЗАКС.Ру писал, какие темы затронул глава государства. 

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру


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