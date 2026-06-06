На ПМЭФ-2026 Петербург заключил 74 соглашения

Во время Петербургского международного экономического форума в 2026 году Северная столица заключила 74 соглашения на общую сумму 731,72 млрд рублей, заявили в Смольном. Из них 41 – инвестиционное. По данным губернатора Александра Беглова, этот показатель стал третьим за всю историю проведения мероприятия. Также глава города подчеркнул, что новые соглашения способствуют развитию передовой промышленности, науки и образования в городе.

Среди договоренностей, достигнутых на полях ПМЭФ в 2026 году, Беглов отметил соглашение о строительстве фармацевтического завода АО "Фармсинтез-Норд". Также город подписал соглашение с ПАО "Сбербанк" о применении искусственного интеллекта в сфере ЖКХ, напомнил глава города. Кроме того, Северная столица вместе с представителями компании "Газпром нефть" будет создавать межвузовский инженерный корпус в Кронштадте.

Отметим, накануне 5 июня Смольный подписал соглашение с компанией "Группа ЛСР" о строительстве 100-метровой копии башни Татлина на намыве Васильевского острова. Также Беглов и председатель ПАО "Газпром" Алексей Миллер договорились совместно развивать массовый и профессиональный спорт и увеличивать посещаемость мероприятий "СКА Арены". Еще губернатор Петербурга 5 июня подписал соглашения о сотрудничестве с пятью регионами России.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года. В 2026 году ПМЭФ проходил с 3 по 6 июня на базе КВЦ "Экспофорум". Девиз мероприятия звучал как "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". В форуме участвовали представители более чем 130 государств. В пятницу, 5 июня, на пленарном заседании выступил президент Владимир Путин. Ознакомиться с основными тезисами главы государства можно в материале ЗАКС.Ру.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру