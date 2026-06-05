Беглов подписал с Миллером соглашение о развитии "СКА Арены"

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером дорожную карту о сотрудничестве на 2026-2033 годы, предусматривающий реализацию социально-экономических инициатив и продолжение работы по благоустройству территорий города. Стороны заключили соглашение о развитии массового и профессионального спорта, а также увеличении посещаемости мероприятий на "СКА Арене". Подписание документа состоялось на полях Петербургского международного экономического форума 5 июня.

План сотрудничества на 2026-2033 годы Петербург и Газпром подписали в связи с завершением работы над рядом значимых объектов и стартом реализации новых проектов. Так, планируется строительство газораспределительных станций "Санкт-Петербург", "Сестрорецк" и "Восточная-2", а также реконструкция наружного освещения и благоустройство центра города.

В тот же день губернатор подписал соглашения о сотрудничестве с руководителями пяти российских регионов — Карелии, Архангельской, Московской и Ульяновской областей, а также Краснодарского края. Документы предусматривают развитие межрегиональных связей, совместную подготовку к 600-летию Соловецкого монастыря, расширение проекта "Единая карта петербуржца" и реализацию новых программ взаимодействия в различных сферах. Кроме того, Беглов заключил соглашение с основателем "Группы ЛСР" Андреем Молчановым о возведении в Петербурге 100-метровой копии башни Татлина. Предполагается, что объект разместят на намывных территориях Васильевского острова.

ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня. Ранее ЗАКС.Ру писал, чем удивляли гостей мероприятия на стенде Петербурга – помимо фотозоны "СКА Арены", на площадке Северной столицы представлены макет ШМСД, обновленного культурно-общественного пространства "Кресты" и автомобили Lada Iskra и Geely J6. О том, как прошел второй день на ПМЭФ читайте в материале ЗАКС.Ру.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру