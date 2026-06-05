ПМЭФ и разговоры о традиционных ценностях

Фото: ЗАКС.Ру

В Петербурге продолжается работа Международного экономического форума. Нынешний день стал вторым по счету и первым официальным. Днем состоялось торжественное открытие мероприятия, к гостям с небольшой речью обратился губернатор Александр Беглов. Экономическое событие можно было бы назвать демографическим: разговоры о рождаемости неоднократно звучали в залах "Экспофорума".

Проблемы многодетных

Вопросы демографии утром 4 июня подняли вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова и блогер из США Кэндис Оуэнс. Обе выступали на сессии о демографии и нарративах для медиаменеджеров. Оуэнс порассуждала о возможности для женщин сочетать карьеру и воспитание детей. По ее словам, сейчас за океаном женщина, готовящая сэндвич мужу, воспринимается едва ли не как рабыня. Сама блогер с таким подходом не согласна и выступает за поддержку семей.

Кузнецова заявила, что "будущее есть только у многодетной нации". В пример она поставила себя (у Кузнецовой семеро детей) и рассказала о своем карьерном пути сквозь призму рождения детей.

— Родился Лева — я стала уполномоченным по правам ребенка. Ну и вот Петенька родился, вот он как раз с кудрявой макушкой, я оказалась в Государственной думе, — перечисляла депутат.

Отдельно в дискуссии коснулись вопроса автомобилей для многодетных родителей. По словам Кузнецовой, повышение утильсбора и подорожание машин повлияло на такие семьи. Сейчас Минпромторг разрабатывает специальную программу для исправления ситуации, добавила она.

Далее вопросы поддержки многодетных перекочевали на сессию с участием спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Она выступала на сессии о корпоративной демографии и предложила создать "клуб миллионеров", имея в виду компании, которые платят по 1 млн рублей сотрудникам за рождение потомков. Число таких фирм в России перевалило за сотню, сообщила она. Заодно она представила решение вопроса о поддержке ответственного бизнеса.

— В целом надо думать о том, как социально ответственный бизнес поддерживать активно. Все говорят: нужны льготы, преференции. Коллеги, но мы же в этих льготах утонули. А вот моральная поддержка, общественное признание, общественная оценка — это дорогого стоит, — отметила Матвиенко.

Под другим углом решили посмотреть на решение проблем демографии участники дискуссии, модератором которой выступил основатель "Царьграда" Константин Малофеев. Накануне он представлял рейтинг мер по укреплению России, в числе которых оказались автократия, культ семьи и расселение городов. К последнему вопросу он вернулся в этот раз на мероприятии под названием "Малоэтажная и многодетная Россия". Участниками ее стали, в частности, замглавы Минстроя Никита Стасишин и три губернатора, включая главу Вологодской области Георгия Филимонова.

— Малоэтажная Россия приведет нас к многодетству, а многодетная Россия требует малоэтажности, — объявил Малофеев, предваряя начало беседы. Стороны с этим посылом в целом согласились.

Вопрос пересечения строительства и традиционных ценностей поднимали и на сессии "Россия — США: Диалог культур". Там архитектор Антон Гликин рассказал о планах построить в Нижегородской области поселок на 450 домов для переселенцев из Западной Европы, приезжающих в Россию "по визе традиционных ценностей". По его словам, иностранцы собираются построить в регионе IT-кластер на восемь тысяч студентов и преподавателей.

Беглов и открытие форума

Если в "нулевой" день губернатор Беглов на форуме отсутствовал, то теперь он развил заметную активность. С самого утра он присутствовал на подписании соглашений между городом и представителями бизнеса.

Так, глава города выступил с приветственным словом на панельной дискуссии о современном кинематографе, где порадовался передаче "Ленфильма" в собственность города, состоявшейся в этом году. Помимо этого, он осмотрел стенд Петербурга, где похвалил проекты общественного пространства "Кресты" и макет Широтной магистрали скоростного движения.

Провел губернатор и несколько международных встреч. Он пообщался с президентом Абхазии Бадрой Гунбой, с вице-премьером Кубы Оскаром Перес‑Оливой Фрагой и с вьетнамским вице-премьером Фам Зя Туком. Уже вечером он встретил в Пулково президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который прибыл на ПМЭФ.

Также утром Беглов прокомментировал журналистам атаку беспилотников на Петербург, которая произошла накануне. По его словам, на работе ПМЭФ она никак не отразилась. Напомним, инцидент произошел в ночь на 3 июня, нападению подверглись объекты инфраструктуры в Кронштадтском, Кировском и Красносельском районах. В результате пострадали четыре человека, им оказали медицинскую помощь.

Позже, в интервью "Вестям", он более развернуто прокомментировал случившееся.

— Нервы сдают у наших врагов. Вчера система наша противовоздушной обороны, наши силовики показали свой класс, как они умеют работать. Были, конечно, некоторые проблемы. Но они всегда бывают, потому что все-таки это была атака непростая, сложная атака. Но мы к ней готовились и мы достойно встретили наших неприятелей, — резюмировал губернатор.

Ключевым событием дня, с официальной точки зрения, стала церемония открытия ПМЭФ. Событие оказалось, впрочем, не сильно популярным у гостей: к его началу зал не был заполнен и наполовину. Справедливости ради стоит отметить, что публика прибывала и уже после его начала, однако часть пришедших уже спешила покинуть помещение.

Беглов на правах хозяина появился на сцене первым и произнес короткую речь. В своем выступлении он упомянул Петра Великого и назвал Петербург "передовой инвестиционной площадкой для России". Также он пригласил гостей прогуляться по городу, посетить кафе, театры и музеи. Подобное радушие традиционно для губернатора, примерно теми же словами он завлекал участников форума и в прошлом году.

Чем жил форум в свой второй день

На стенде Петербурга вовсю шло подписание договоренностей с компаниями. Так, заключили соглашение с "ДОМ.РФ о намерениях по созданию общественного пространства в бывшем СИЗО "Кресты".

Компании ООО "КВС-Невский" и ООО "Невское наследие" займутся восстановлением здания Невской бумагопрядильной мануфактуры, сгоревшего дотла в апреле 2021 года. Как уточнила "Фонтанка" со ссылкой на главу Группы КВС Сергей Ярошенко, остатки дореволюционной фабрики планируют после реконструкции превратить в жилье. Инвестиции в проект составят 40 млрд рублей.

Еще одно соглашение касалось разработки документации для строительства Ново-Адмиралтейского моста. Планируется, что переправа свяжет Адмиралтейский и Василеостровский районы. Займется этим ГК "Нацпроектстрой", которая уже строит Большой Смоленский мост и собирается возводить мост ШМСД.

В Кронштадте планируют создать межвузовский инженерный кампус, на Васильевском острове — кампус федеральной территории "Сириус". Там же, на территории трамвайного парка на Среднем проспекте, собираются создать троллейбусный парк для 80 троллейбусов с увеличенным ходом.

Еще одно заметное соглашение касается строительства зоопарка в Приморском районе между Камышовой улицей, Шуваловским проспектом и ЗСД. Работами займется ООО "Сотэкс", зверинец раскинется на территории 85 гектаров. В нем обещают создать более удобные по сравнению с Ленинградским зоопарком условия для содержания крупных животных. Напомним, в 2025 году президент Лаоса Тхонглун Сисулит пообещал подарить пару слонов для Петербурга, однако город животных так и не увидел. Объясняли это как раз отсутствием условий для их содержания в существующем зоопарке.

Одним из самых ожидаемых событий форума стала дискуссия с участием председателя Федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимса Кука. Он стал первым официальным представителем Штатов на форуме за несколько лет. В ходе встречи он попросил представителя президента Михаила Швыдкого и министра культуры Ольгу Любимову содействовать налаживанию отношений между двумя странами. О необходимости выстраивать диалог высказался и глава Эрмитажа Михаил Пиотровский, который предложил начать все "с чистого белого листа".

Своеобразным эхом прошедшей дискуссии прозвучало позже заявление спецпредставителя президента Кирилла Дмитриева. Он, правда, говорил не о налаживании мостов, а о прокладке тоннеля между Россией и США. Тоннель, по его словам, собираются проложить под Беринговым проливом, а соглашение об этом подпишут уже в пятницу.

Работа в рамках форума шла не только непосредственно на его площадке. Лидер фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании отчитался о международных встречах, проведенных в Мариинском дворце. С послом Сингапура пообщались спикер ЗакСа Александр Бельский, сам Крупник и депутат Валерий Гарнец. На встрече с делегацией Словакии к ним присоединился и глава петербургского исполкома ЕР Александр Серавин.

Встретить депутатов можно было и непосредственно на ПМЭФ. Второй день подряд мероприятие посещают члены городского парламента Андрей Рябоконь и Антон Соловьев. В разговоре с ЗАКС.Ру оба выражали удовольствие от увиденного на ПМЭФ.

Положительно оценила форум и депутат Госдумы Оксана Дмитриева, которая, среди прочего, побывала на сессии, посвященной вопросам импортозамещения. Корреспонденту она сообщила, что в некоторых отраслях удалось заместить отечественной до 90% продукции. Это в целом радует парламентария, но в определенных вопросах чисто по-женски слегка огорчает.

— Мое женское наблюдение, что на форуме — я смотрела, как одеты женщины — очень многие уже одеты в отечественные марки. Может быть, мне не очень это приятно как женщине, встречать тот же самый костюм или то же самое платье на ком-то. Но, как депутат и экономист, я могу это только приветствовать. То есть уже сами участники форума не только говорят об умном импортозамещении, но сами уже частично переоделись. Проголосовали, что называется, рублем и своим предпочтением, — заключила Дмитриева.

Главное событие ПМЭФ состоится в пятницу. На пленарном заседании выступит президент Владимир Путин, а вместе с ним президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеёв и Танзании Самия Сулуху Хасан, зампредседателя КНР Хань Чжэн и министр энергетики Саудовской Аравии Абдул-Азиз ибн Салман Аль Сауд. Российский лидер уже прибыл в Петербург и приступил к работе в рамках форума. В четверг он встретился в Константиновском дворце с представителями иностранных СМИ и, в частности, ответил на вопрос об участии в следующих президентских выборах.























Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру