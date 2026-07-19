Филимонов открыл памятник Сталину в Череповце

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов открыл 19 июля памятник советскому вождю Иосифу Сталину и советскому металлургу Ивану Бардину в Череповце, об этом он написал в социальных сетях. Церемония состоялась в рамках празднования Дня металлурга, который отмечается в этот день.

"Сегодня восстановили историческую справедливость, открыв монумент двум выдающимся историческим деятелям, руководителям эпохальных преобразований, благодаря которым Череповец стал одним из крупнейших промышленных центров нашей страны", — написал Филимонов.

Губернатор Вологодчины прибавил к сказанному, что воспринимает историю России "как единое, неразрывное целое". По его мнению, из прошедших времен следует извлекать уроки, сохраняя память о тех, кто создавал могущество страны.

Выбор исторических деятелей в скульптурной композиции Филимонов связал с созданием Череповецкого металлургического комбината и превращением города в один из промышленных центров СССР.

Напомним, в Вологодской области уже имеется памятник Сталину. Скульптура установлена на территории музея "Вологодская ссылка" возле здания, в котором Сталин отбывал ссылку за политическую деятельность в 1911-1912 годах. Монумент открыли в конце 2024 года при личном участии Филимонова.

Андрей Казарлыга / Фото: Георгий Филимонов