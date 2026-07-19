Скончался тележурналист Сергей Шолохов

Советский и российский тележурналист Сергей Шолохов скончался в возрасте 67 лет, об этом вечером 18 июля сообщил его пасынок Всеволод Москвин. Причины смерти он не назвал.

"С прискорбием сообщаем о кончине нашего папы, легенды телевидения, Сергея Леонидовича Шолохова. О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно", — написал Москвин в соцсети "ВКонтакте".

Сергей Шолохов родился в Ленинграде в 1958 году в семье биолога Леонида Гликмана и архитектора Галины Шолоховой. Работал в издательстве "Изобразительное искусство", с 1987 года работал на телевидении. Был ведущим программы "Пятое колесо" на Ленинградском телевидении. Сделанный в 1991 году выпуск с Сергеем Курехиным остался в памяти зрителей благодаря выдвинутой участниками гипотезе о том, что вождь революции Владимир Ленин превратился в гриб.

С 1991 года Шолохов выпускал собственную передачу о кинематографе "Тихий дом". Последний ее выпуск состоялся в 2017 году. Также был заместителем председателя ГТРК "Петербург — Пятый канал", возглавлял продюсерский центр "Петербург — Культура". Был автором и продюсером документальных лент о деятелях советского и российского кино.

Андрей Казарлыга