Беглов открыл Фестиваль петербургской культуры в Вологде

Губернатор Александр Беглов в ходе визита в Вологодскую область открыл 18 июля в столице региона Фестиваль петербургской культуры, сообщили в Смольном. Вместе с ним на сцену поднялся губернатор Вологодчины Георгий Филимонов.

Беглов в своем выступлении отметил историческую связь Петербурга и Вологды. По словам губернатора, оба региона взаимодействуют со времен основания Северной столицы.

"Когда Петр Первый начал возводить Петербург, вологжане одни из первых участвовали в строительстве города. Нас связывают судьбы тысяч семей и наш общий северный дух. Вологодская область приняла жителей блокадного Ленинграда. Люди делились хлебом, кровом и теплом", — рассказал Беглов.

Филимонов также коснулся вопроса истории и назвал в этом контексте Вологду "старшей сестрой" Петербурга. В то же время политически Петербург выступает "старшим братом" Вологды, на пример которого она ориентируется, развил свою мысль чиновник.

"Будем продолжать учиться лучшим практикам и применять эти решения в родной Вологодской области", — резюмировал Филимонов.

Беглов второй день находится с визитом в Вологде. Накануне он провел рабочую встречу с Филимоновым, пообщался с жителями блокадного Ленинграда и возложил цветы и венки к мемориалу "Жителям блокадного Ленинграда" на Пошехонском кладбище Вологды. Также он открыл выставку о блокаде и осмотрел общественные пространства Вологды. Представители петербургской делегации подписали соглашения о сотрудничестве с Вологодчиной.

Андрей Казарлыга / Фото: Смольный