Музыкальный журналист Бурлака скончался в Петербурге

На 71-м году жизни в Петербурге скончался музыкальный журналист Андрей Бурлака, о его смерти сообщил 19 июля в социальных сетях музыкант Максим Тесли. Вскоре после этого информация о произошедшем появилась на личной странице Бурлаки во "ВКонтакте".

"Умер Андрей Бурлака. Он делал рок-журналистику, когда русский рок был, действительно, важен и для людей и для объективной реальности", — написал Тесли.

Бурлака родился в Красноярске в 1955 году, в Ленинград перебрался в 1982 году. Работал в отделе информации Ленинградского рок-клуба, писал о музыке. Также работал редактором Ленинградской студии грамзаписи, участвовал в издании записей отечественных и зарубежных исполнителей.

За свою жизнь Бурлака выпустил несколько книг о советской рок-музыке. В частности, он был автором трехтомной энциклопедии петербургского рока.

Ранее стало известно о смерти телеведущего Сергея Шолохова. Он скончался 18 июля после продолжительной болезни.

Андрей Казарлыга