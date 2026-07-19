Мухин и Апостолевский вышли из ИВС

Градозащитник Олег Мухин и депутат Законодательного собрания Ленинградской области Иван Апостолевский (КПРФ) 19 июля с разницей в полтора часа вышли из изолятора временного содержания на Васильевском острове, сообщило издание МР7. Оба отбыли административный арест за демонстрирование экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ) из-за постов со ссылками на запрещенные соцсети.

Депутата и градозащитника задержали в один день 9 июля. В случае с Мухиным это произошло возле Михайловской дачи под Петергофом, к Апостолевскому силовики подошли у его квартиры. Обоих доставили в 76-й отдел полиции, где продержали ночь. На следующий день их доставили в Смольнинский районный суд.

Апостолевскому вменили размещение ссылок на запрещенные соцсети в постах, опубликованных в 2018 году. У Мухина ссылки обнаружили в постах, выложенных в 2020 году. Суд назначил обоим по 10 суток ареста. С учетом времени, прошедшего от задержания до решения суда, фактический срок ареста для каждого составил по девять суток.

Оба привлеченных к ответственности пытались оспорить решение Смольнинского суда в Городском суде Петербурга, однако судья оставил его в силе.

Апостолевский выдвинут Компартией на выборы в областной парламент, которые состоятся в сентябре. Отметим, что привлечение к ответственности за демонстрирование экстремистской символики на год лишает гражданина права баллотироваться.

На этой неделе также был задержан лидер "Центрального района за комфортную среду обитания" Ярослав Костров. Ему тоже вменили демонстрирование экстремистской символики из-за поста, выложенного в сообществе во "ВКонтакте" в 2021 году. Костров в суде заявлял, что не является администратором паблика и не может выкладывать материалы, но судья эти доводы проигнорировала и арестовала его на 10 суток. Позже Горсуд оставил вынесенное решение в силе.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру