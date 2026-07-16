Горсуд оставил в силе арест активиста Кострова

Петербургский городской суд на заседании 16 июля оставил в силе решение об аресте лидера "Центрального района за комфортную среду обитания", кандидата на выборы в Законодательное собрание от "Справедливой России" Ярослава Кострова, сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Ранее Ленинский районный суд арестовал активиста на 10 суток по статье о демонстрации экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП) из-за ссылки на запрещенные в России соцсети.

Защита Кострова просила вызвать в суд сотрудников полиции и Центра "Э", участвовавших в составлении материалов дела и изучении сообщества "Центральный район за комфортную среду обитания" во "ВКонтакте", передает МР7. По версии следствия, в 2021 году в сообществе была опубликована агитационная листовка со ссылками на запрещенные в России ресурсы. Суд не нашел оснований для их допроса.

По информации издания, Костров заявил, что не размещал спорную публикацию и не являлся администратором группы, где она была опубликована. Он также отметил, что возможности "ВКонтакте" не позволяют автоматически выявлять запрещенные ссылки или символику. Активист также снова сообщил суду, что во время ареста без присмотра остаются его домашние животные — кошки и аквариумные рыбки, поскольку родственники не могут за ними ухаживать.

Апелляцию рассмотрел судья Евгений Хворов. Накануне он также оставил без изменения постановления об аресте депутата Заксобрания Ленинградской области Ивана Апостолевского и градозащитника Олега Мухина. В начале июля их также признали виновными по статье о демонстрации запрещенной символики из-за наличия ссылок на запрещенные соцсети.

Кострова задержали 13 июля. На следующий день его арестовали на 10 суток. До этого "Справедливая Россия" выдвинула его кандидатом на выборы в Заксобрание Петербурга по одномандатному округу № 1 и в составе региональной группы № 2. Привлечение к ответственности по статье о демонстрации запрещенной символики лишает его права на участие в сентябрьских выборах.

С 2016 года Костров возглавляет созданное им АНО "Центральный район за комфортную среду обитания". В 2019 году он баллотировался в выборах в совет МО "Смольнинское" и Заксобрание, но избраться не смог. В 2024 году Костров выдвигался в МО "Смольнинское", МО "Литейный округ" и МО "Владимирский округ", однако ему отказали в регистрации кандидатом.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру