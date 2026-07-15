Защита Мухина не смогла обжаловать его арест

Городской суд Петербурга 15 июля оставил без изменений решение об аресте градозащитника Олега Мухина по статье о демонстрировании экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ), передает корреспондент ЗАКС.Ру. Ранее Смольнинский районный суд арестовал активиста на 10 суток из-за ссылок на запрещенные в России социальные сети в постах, выложенных в 2020 году.

Интересы Мухина на заседании представлял адвокат Сергей Подольский. Он просил отменить постановление Смольнинского суда и направить материалы по подсудности в Ленинский суд либо же прекратить дело за отсутствием состава нарушения. Защитник передал суду характеристики на подзащитного, предоставленные, в частности, депутатом Законодательного собрания Дмитрием Анисимовым ("Яблоко"), региональным отделением "Справедливой России" и общественной организацией"Православный мир". Защитник просил отменить решение нижестоящей инстанции.

Подольский усомнился в том, что гиперссылку можно считать экстремистской символикой. Он просил вызвать в суд сотрудника полиции, составившего протокол, но получил отказ. Также он говорил, что у Мухина есть маленький ребенок, за которым он ухаживает. Находясь в ИВС, активист не может участвовать в жизни семьи, отметил адвокат.

Факт публикации ссылок на запрещенные соцсети не означает, что Мухин занимался экстремистской деятельностью, рассуждал Подольский. По его мнению, в действиях подзащитного отсутствовал состав административного правонарушения. Также адвокат предположил, что у его подзащитного отсутствовал умысел на нарушение закона. К этому он добавил, что посты со ссылками Мухин публиковал в 2020 году — то есть за два года до признания некоторых зарубежных соцсетей запрещенными в России.

Мухин — известный петербургский градозащитник. Ранее работал журналистом, и в частности был главным редактором ЗАКС.Ру. Его задержали 9 июля возле Михайловской дачи под Петергофом. Ночь активист провел в 76-м отделе полиции. Там же ночевал и депутат Законодательного собрания Ленобласти Иван Апостолевский (КПРФ), которого в тот же день задержали из-за ссылок на запрещенные соцсети в постах, выложенных в 2018 году. Обоих судили 10 июля, им назначили одинаковое наказание.

Мухин и Апостолевский пытались обжаловать вынесенное решение, апелляцию депутата Горсуд рассмотрел перед апелляцией градозащитника. По итогам заседания Апостолевского оставили под арестом.

Накануне днем Ленинский районный суд арестовал на 10 суток лидера "Центрального района за комфортную среду обитания" Ярослава Кострова. Активисту вменили публикацию поста со ссылкой на запрещенные соцсети, сделанную в 2021 году в паблике движения. Сам Костров говорил в суде, что не имеет прав администратора в сообществе. Отметим, что общественник выдвинут "Справедливой Россией" на выборы в Законодательное собрание Петербурга. Привлеченные по этой статье лица на год лишаются права баллотироваться.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру