Градозащитника Олега Мухина задержали под Петергофом

В Петербурге 9 июля задержали главу градозащитного фонда "Голодай" Олега Мухина, сообщило издание МР7. Задержание произошло возле Михайловской дачи на Санкт-Петербургском шоссе, сообщил изданию юрист, который общался с градозащитником.

Мухина доставили в 76-й отдел полиции в Центральном районе Петербурга, пишет издание. Градозащитнику ищут адвоката. По данным "Фонтанки", Мухину вменяют демонстрацию запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП). Причиной задержания якобы стала ссылка на экстремистский сайт, опубликованная в соцсетях градозащитника.

Как сообщается, активист приехал на встречу с сотрудниками телеканал "78". Там его встретили сотрудники полиции.

Мухин ранее работал журналистом в городских СМИ. Был главным редактором издания ЗАКС.Ру. Как градозащитник, он выступал в защиту целого ряда исторических зданий. Также он был в числе инициаторов проведения несостоявшегося референдума против строительства небоскребов в Петербурге.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру