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Новости 9 июля 2026, 17:24

Путин присвоил Эйфману звание Героя Труда

фото ЗакС политика Путин присвоил Эйфману звание Героя Труда

Балетмейстер Борис Эйфман удостоен звания Героя Труда РФ, указ об этом подписал 9 июля президент Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля.

Звания Героя Труда Эйфман удостоен с формулировкой "За особые заслуги в развитии отечественного хореографического искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность".

Эйфману 79 лет, он родился в 1946 году. Балетмейстер занимает посты художественного руководителя Театра балета и президента Академии танца, названных в его честь. Деятель искусств обладает заметным набором наград. В частности, он полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" и обладатель звания народного артиста РФ.

В Петербурге на территории будущего Судебного квартала ведется строительство здания Дворца танца Бориса Эйфмана. Ранее Путин поручил достроить объекты для учреждения культуры.

Андрей Казарлыга / Фото: Кремль


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