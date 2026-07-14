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Медиатека 14 июля 2026, 14:43

Петербургская ЛДПР пришла в Горизбирком

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.РуФото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Региональное отделение ЛДПР подало утром 14 июля в Горизбирком документы на выборы в Законодательное собрание. Участие в мероприятии приняли первый замкоординатора отделения Иван Есипов, замкоординатора по идеологической работе Александр Устименко и глава партийной "молодежки" Мария Гущина.

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Партийная делегация выстроилась перед Мариинским дворцом, за места в котором намерены побороться

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Вместе с другими коробки с документами несли Есипов и Устименко

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Гущина в пути следила за процессией

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Большинство участников мероприятия надели партийные футболки

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Идти партийцам пришлось недалеко: Горизбирком находится напротив ЗакСа

Ранее документы в ГИК подали "Единая Россия", "Зеленые", КПРФ, "Новые люди", "Справедливая Россия" и "Яблоко". К настоящему времени этап регистрации списка прошли только "Зеленые", решение об этом ГИК принял 2 июля.

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Гущина Мария Сергеевна 
Есипов Иван Игоревич 
Устименко Александр Дмитриевич 






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