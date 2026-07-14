Петербургская ЛДПР пришла в Горизбирком

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру
Региональное отделение ЛДПР подало утром 14 июля в Горизбирком документы на выборы в Законодательное собрание. Участие в мероприятии приняли первый замкоординатора отделения Иван Есипов, замкоординатора по идеологической работе Александр Устименко и глава партийной "молодежки" Мария Гущина.
Партийная делегация выстроилась перед Мариинским дворцом, за места в котором намерены побороться
Вместе с другими коробки с документами несли Есипов и Устименко
Гущина в пути следила за процессией
Большинство участников мероприятия надели партийные футболки
Идти партийцам пришлось недалеко: Горизбирком находится напротив ЗакСа
Ранее документы в ГИК подали "Единая Россия", "Зеленые", КПРФ, "Новые люди", "Справедливая Россия" и "Яблоко". К настоящему времени этап регистрации списка прошли только "Зеленые", решение об этом ГИК принял 2 июля.
Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру