КПРФ подала документы на выборы в петербургский ЗакС

Петербургское отделение КПРФ подало 13 июля в Горизбирком документы на выборы в Законодательное собрание, сообщили в партии. Участие в мероприятии приняли глава горкома Роман Кононенко, руководитель фракции в ЗакСе Ирина Иванова, депутат Вячеслав Бороденчик и другие партийцы.

"Наша команда провела большую работу по подготовке документов. [...] Мы готовы работать в любых условиях, выходя к людям и рассказывая о нашей программе и наших идеях", — заявил Кононенко.

В конце июня реготделение КПРФ утвердило списки кандидатов на выборы в ЗакС. В первую пятерку общегородского списка вошли Ирина Иванова, бывший главный федеральный инспектор по Петербургу из полпредства Павел Дашков, депутат Александр Рассудов, а также Кононенко и Бороденчик. Отметим, что Иванова также баллотируется в Госдуму по 213-му избирательному округу. Также партия представила кандидатов по всем 25 одномандатным округам.

Ранее днем Горизбирком заверил списки кандидатов от "Справедливой России" в ЗакС. До этого списки заверили у "Единой России", "Зеленых", "Новых людей" и "Яблока". Отметим, что "Зеленые" пока остаются единственной партией, чей список был зарегистрирован ГИК. Решение об этом вынесли 2 июля.

Андрей Казарлыга / Фото: КПРФ