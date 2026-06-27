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Новости 27 июня 2026, 20:38

Иванова возглавила общегородской список КПРФ на выборах в Заксобрание

фото ЗакС политика Иванова возглавила общегородской список КПРФ на выборах в Заксобрание

Петербургское отделение КПРФ утвердило пятерку лидеров общегородского списка кандидатов на выборах депутатов Законодательного собрания. На первой строчке оказалась действующий депутат парламента, руководитель фракции Ирина Иванова. Следом идет Павел Дашков, который в прошлом занимал должность главного федерального инспектора по Петербургу из аппарата полномочного представителя президента в СЗФО Павел Дашков. Глава регионального отделения партии Роман Кононенко на четвертом месте. 

Общегородской список КПРФ на выборах в ЗакС: 

  1. Руководитель фракции Ирина Иванова
  2. Бывший главный федеральный инспектор по Петербургу из полпредства Павел Дашков
  3. Депутат Александр Рассудов
  4. Глава горкома Роман Кононенко
  5. Депутат Вячеслав Бороденчик

Лидер списка Иванова также баллотируется в Государственную думу по 213-му избирательному округу. В 2024 году она вместе с другими коммунистами вышла из партии и сменила Кононенко на посту руководителя парламентского объединения. С тех пор Кононенко и Бороденчик, оставшиеся в партии, сидят отдельно от фракции. Незадолго до выборов Иванова вновь стала членом партии.

Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. В эти дни в Петербурге будут выбирать депутатов Заксобрания, Государственной думы и нескольких муниципальных советов.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Бороденчик Вячеслав Иванович 
Иванова Ирина Владимировна 
Кононенко Роман Игоревич 
Рассудов Александр Николаевич






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