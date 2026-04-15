Иванова участвует в праймериз КПРФ как претендент в Госдуму

КПРФ запустила собственное внутрипартийное голосование "Народный кандидат", с помощью которого коммунисты намерены отобрать своих кандидатов для выдвижения на выборах в Государственную думу. Среди претендентов от Петербурга оказалась депутат Законодательного собрания Ирина Иванова. Она числится как кандидат по 213-му избирательному округу.

Отметим, в биографии Ивановой на сайте "Народный кандидат" указано, что она является членом партии с 2011 года. Кроме того, уточняется, что она возглавляет фракцию в Заксобрании. Сведений о ее выходе из партии летом 2024 года в биографии не приводится. Именно тогда она вместе с другими депутатами, избранными от КПРФ, отстранила депутата Романа Кононенко от должности лидера фракции.

Также среди претендентов на выдвижение в Госдуму от КПРФ указаны депутат Вячеслав Бороденчик. Он планирует баллотироваться по 215-му округу.

Ирина Иванова работает в Законодательном собрании с 2011 года. Все эти годы она представляла КПРФ. В 2021 году она избралась в парламент по 5-му одномандатному округу. В седьмом созыве она возглавляет комиссию по промышленности, экономике и предпринимательству. Месяцем ранее во время брифинга с журналистами она заявляла, что планирует баллотироваться на новый срок от КПРФ.

