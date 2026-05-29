СР просит прокурора проверить сообщения о привлечении бюджетников к праймериз

Петербургский штаб партии "Справедливая Россия" обратился к прокурору города Андрею Гуришеву с просьбой проверить достоверность публикаций СМИ о возможном привлечении сотрудников поликлиники № 17 Красногвардейского района к голосованию на праймериз, рассказала руководитель реготделения СР Надежда Тихонова в беседе с ЗАКС.Ру. Соответствующие заявления к прокурору, а также вице-губернатору Борису Пиотровскому партия подала 28 мая. Обращение к секретарю регионального отделения "Единой России", спикеру Заксобрания Александру Бельскому штаб направил 29 мая. По мнению Тихоновой, возможное привлечение бюджетных кадров к голосованию ЕР ставит под сомнение легитимность выборов.

"Считаем, что принудительный характер участия работников бюджетной сферы в предварительном голосовании не только не уважителен к самим работникам, поскольку ставит их в зависимость от служебного положения и отношения руководства от проявляемой политической лояльности, но и ставит под сомнение легитимность процесса отбора кандидатов от "Единой России" на выборы", — говорится в обращении реготделения "Справедливой России".

Поводом для обращения стали публикации в городских СМИ о возможном привлечении бюджетных работников к участию в электронном голосовании "Единой России". В заявлении к Бельскому Тихонова упоминает заметку "Фонтанки" о медработниках поликлиники № 17, которых руководство учреждения пригласило проголосовать за кандидатов партии, в частности, за действующего депутата Заксобрания Веру Сергееву. Сотрудники медучреждения не стали отрицать в беседе с "Ротондой", что их просили принять участие в праймериз.

До этого журналисты сообщали о случаях привлечения бюджетников к голосованию ЕР в период регистрации избирателей на сайте партии. Тогда СМИ писали о рассылках инструкций среди врачей поликлиники № 114 в Приморском районе, сотрудников администрации Кировского района, работников детского сада в Невском районе и посетителях молодежного клуба "Родник" в Красногвардейском районе.

Ранее к Гуришеву с напутствием проследить за ходом выборов в Петербурге обращался сенатор Андрей Клишас.

В сентябре 2026 года петербуржцам предстоит избрать новый состав Государственной думы и Законодательного собрания. В Единый день голосования выборы также состоятся в МО "Автово", МО "Красненькая речка", МО "Новоизмайловское" и МО "Оккервиль".

