Клишас попросил будущего прокурора Петербурга проследить за выборами

Во время консультаций в Совете Федерации по вопросу назначения Андрея Гуришева на пост прокурора Петербурга сенатор Андрей Клишас обратился к претенденту на должность с просьбой уделить внимание предстоящим выборам. По словам Клишаса, в прошлые избирательные кампании проходили различные "сложности, нарекания и скандалы". Выборы пройдут в Петербурге в сентябре 2026 года.

– Если вы посмотрите на историю последних, я имею в виду крупных, избирательных кампаний в городе, там, к сожалению, было много достаточно сложностей, нареканий, скандалов, внимания общественности к этой истории. У нас очень важный год, выборы депутатов Государственной думы, поэтому, я думаю, если все будут понимать, что прокуратура внимательно наблюдает за соблюдением избирательного законодательства, это городу пойдет на пользу, такое мое пожелание, – обратился Клишас.

Клишас добавил, что Совфед будет следить за ходом избирательной кампании в Северной столице. В частности, на основе данных из Петербурга Клишас собирается анализировать, как проходит голосование. Гуришев поблагодарил сенатора за вопрос. Развивать эту тему на заседании не стали.

Сейчас Гуришев занимает пост начальника управления Генеральной прокуратуры по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса. Президент Владимир Путин предложил его кандидатуру на пост руководителя петербургской прокуратуры 12 марта. Нынешний прокурор города Виктор Мельник сейчас претендует на должность заместителя генпрокурора.

В сентябре 2026 года в Петербурге пройдут выборы депутатов Государственной думы, Законодательного собрания, а также местные выборы в МО "Автово" и дополнительные выборы в двух муниципальных образованиях. Голосование продлится три дня.

