Кто пойдет на выборы в Заксобрание от КПРФ по одномандатным округам

Петербургские коммунисты на конференции 27 июня утвердили списки кандидатов на выборах депутатов Законодательного собрания. КПРФ намерена выдвинуть своих представителей по всем 25 одномандатным округам. Часть кандидатов-одномандатников возглавили соответствующие региональные группы. Отметим, действующие депутаты от КПРФ, которые намерены участвовать в сентябрьских выборах, претендуют на избрание только в составе общегородского списка.
- Округ №1 – Евгений Бабушкин
- Округ №2 – Денис Малиновский
- Округ №3 – Роман Луговский (реггруппа №3)
- Округ №4 – Николай Смоктий (реггруппа №4)
- Округ №5 – Игорь Андреев
- Округ №6 – Иван Чангли (реггруппа №6)
- Округ №7 – Игорь Осипеко
- Округ №8 – Андрей Тягнеряднев (реггруппа №8)
- Округ №9 – Ян Двинский
- Округ №10 – Дмитрий Отсинг
- Округ №11 – Сергей Веснов (реггруппа №11)
- Округ №12 – Кирилл Исаев (реггруппа №12)
- Округ №13 – Алексей Богачев (реггруппа №13)
- Округ №14 – Александр Рогожкин (реггруппа №14)
- Округ №15 – Иван Метелица
- Округ №16 – Николай Киселев
- Округ №17 – Александр Михайлов (реггруппа №17)
- Округ №18 – Александр Лапытов
- Округ №19 – Иван Казаков
- Округ №20 – Андрей Рябко
- Округ №21 – Геннадий Денисов (реггруппа №19)
- Округ №22 – Сергей Ивлиев (реггруппа №22)
- Округ №23 – Екатерина Бабенко
- Округ №24 – Роман Бирюков
- Округ №25 – Егор Михайлов (реггруппа №25)
Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что действующий депутат, руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Ирина Иванова возглавила общегородскую пятерку списка. Также в нее вошли бывший сотрудник аппарата полномочного представителя президента в СЗФО Павел Дашков, депутат Александр Рассудов, а в конце списка оказались глава горкома, депутат Роман Кононенко и его коллега Вячеслав Бороденчик.
Выборы депутатов Законодательного собрания пройдут с 18 по 20 сентября. Еще в эти дни в городе пройдут выборы депутатов Государственной думы и нескольких муниципальных советов.
Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру