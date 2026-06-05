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Новости 5 июня 2026, 14:53

Копию башни Татлина хотят построить на намыве Васильевского острова

фото ЗакС политика Копию башни Татлина хотят построить на намыве Васильевского острова

На полях Петербургского международного экономического форума основатель ПАО "Группа ЛСР" Андрей Молчанов 5 июня заявил о планах построить в Василеостровском районе копию башни Татлина высотой в 100 метров, сообщил "Интерфакс". Бизнесмен назвал предполагаемым местом строительства юго-западную оконечность северного намыва Васильевского острова. 

"Мы хотим создать городскую достопримечательность высотой плюс-минус 100 м. Это будет очень красивая зона притяжения. Сейчас обсуждаем место, где ее разместить, с комитетом по градостроительству," - заявил Молчанов на ПМЭФ (цитата по "Интерфакс").

Также 5 июня на полях форума "Группа ЛСР" подписала соглашение со Смольным о застройке северной части намыва Васильевского острова. Подписи на документе поставили Молчанов и губернатор Александр Беглов. Стороны планируют построить на намыве школы, детские сады, поликлинику, парковые зоны, набережные и другие объекты благоустройства. По словам Молчанова, работы по застройке северной части намыва займут около 10-15 лет. 

Компания "Группа ЛСР" основана 1993 году. Организация занимается строительством, производством строительных материалов, а также управлением недвижимостью.

Башня Татлина — проект монументального здания высотой в 400 метров, разработанный советским художником-авангардистом Владимиром Татлиным в 1919 году. Башня посвящалась III Интернационалу — организации, которая объединяла коммунистические партии из разных стран. Макеты башни Татлина представлялись на международных выставках в Париже, Лондоне, Стокгольме и других городах.

Дарья Нехорошева / Фото: Смольный


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 






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