Копию башни Татлина хотят построить на намыве Васильевского острова

На полях Петербургского международного экономического форума основатель ПАО "Группа ЛСР" Андрей Молчанов 5 июня заявил о планах построить в Василеостровском районе копию башни Татлина высотой в 100 метров, сообщил "Интерфакс". Бизнесмен назвал предполагаемым местом строительства юго-западную оконечность северного намыва Васильевского острова.

"Мы хотим создать городскую достопримечательность высотой плюс-минус 100 м. Это будет очень красивая зона притяжения. Сейчас обсуждаем место, где ее разместить, с комитетом по градостроительству," - заявил Молчанов на ПМЭФ (цитата по "Интерфакс").

Также 5 июня на полях форума "Группа ЛСР" подписала соглашение со Смольным о застройке северной части намыва Васильевского острова. Подписи на документе поставили Молчанов и губернатор Александр Беглов. Стороны планируют построить на намыве школы, детские сады, поликлинику, парковые зоны, набережные и другие объекты благоустройства. По словам Молчанова, работы по застройке северной части намыва займут около 10-15 лет.

Компания "Группа ЛСР" основана 1993 году. Организация занимается строительством, производством строительных материалов, а также управлением недвижимостью.

Башня Татлина — проект монументального здания высотой в 400 метров, разработанный советским художником-авангардистом Владимиром Татлиным в 1919 году. Башня посвящалась III Интернационалу — организации, которая объединяла коммунистические партии из разных стран. Макеты башни Татлина представлялись на международных выставках в Париже, Лондоне, Стокгольме и других городах.

Дарья Нехорошева / Фото: Смольный