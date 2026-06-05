Беглов подписал соглашения с пятью регионами на ПМЭФ

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал 5 июня соглашения с главами пяти регионов России, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Церемония состоялась на стенде Петербурга на ПМЭФ.

Участниками мероприятия стали глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, губернаторы Архангельской области Александр Цыбульский, Московской области Андрей Воробьев, Ульяновской области Алексей Русских и Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

С Парфенчиковым Беглов подписал соглашение о расширении доступа жителей Карелии к "Единой карте петербуржца". Документ предусматривает компенсацию затрат Петербурга, связанных с выпуском и обслуживанием ЕКП, получившей рабочее название "Карельская".

Соглашение с Архангельской областью определяет "дорожную карту" подготовки и проведения празднования 600-летия основания Соловецкого монастыря. Еще одна "дорожная карта" предусматривает меры по развитию сотрудничества с Ульяновской областью в 2026-2030 годах.

Наконец, соглашения с Краснодарским краем и Подмосковьем предусматривают развитие межрегионального сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, культурной, социальной и других сферах.

Подводя итог церемонии, Беглов отметил важность связей между субъектами страны, сославшись при этом на президента Владимира Путина.

— Эти соглашения еще раз подтверждает то, что региональные связи очень важны, и наш президент, Владимир Владимирович Путин, учит нас сложению сил. Вот сегодня мы вместе с субъектами Федерации, которые подписали соглашение, складываем наши усилия, — сообщил градоначальник.

Также в пятницу Беглов подписал соглашение с основателем "Группы ЛСР" Андреем Молчановым о строительстве в Петербурге 100-метровой копии башни Татлина. Предположительно, объект может появиться на намыве Васильевского острова.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру