Активист Костров вышел из-под ареста

Общественник и кандидат в депутаты Законодательного собрания от "Справедливой России" Ярослав Костров вышел днем 23 июля из спецприемника на Захарьевской улице после ареста, сообщило МР7. Активист отбывал наказание по делу о демонстрации экстремистской символики (20.3 КоАП РФ) из-за ссылок на запрещенные ресурсы в посте, опубликованном в 2021 году.

Встречать активиста пришли журналисты и участники "Центрального района за комфортную среду обитания", лидером которого он является. Костров охарактеризовал свое настроение как боевое и рассказал, что читал книги в ИВС. Питанием он остался доволен.

"Справедливая Россия" выдвинула Кострова кандидатом в депутаты ЗакСа по одномандатному округу №1 и в составе региональной группы №2. Горизбирком заверил партийные списки 13 июля, в день задержания активиста. Отметим, что привлечение к ответственности по статье 20.3 КоАП лишает гражданина права на участие в выборах в течение года.

Кострова задержали при выходе из квартиры и доставили во 2-й отдел полиции по Адмиралтейскому району, где он провел ночь. На следующий день Ленинский районный суд арестовал его. На заседании Костров говорил, что не размещал спорную публикацию и что не состоит администратором сообщества, где она появилась.

Позже Городской суд оставил решение об аресте Кострова без изменений.

Костров известен своей деятельностью в сфере благоустройства и градозащиты. Он выступал против электросамокатов в центре города и пытался организовать референдум против закона о комплексном развитии территорий.

Ранее по аналогичным делам 10 суток ареста получили депутат Законодательного собрания Ленинградской области Иван Апостолевский и градозащитник Олег Мухин. Оба также были привлечены к ответственности из-за ссылок на запрещенные в России социальные сети. На свободу они вышли 19 июля. На этой неделе Апостолевский подал документы для участия в выборах в областной парламент по Сосновоборскому избирательному округу №21.

В выборах депутатов Заксобрания намерены участвовать "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия", ЛДПР, "Новые люди", "Яблоко" и "Зеленые". Горизбирком уже заверил списки кандидатов от КПРФ, ЛДПР, "Новых людей", "Справедливой России" и "Яблока", а зарегистрировал списки "Единой России" и "Зеленых".

Часть самовыдвиженцев уже получила отказы в регистрации. Это коснулось, в частности, Ольги Тенищевой, Дмитрия Гинтовта, Евгения Жарова и Дмитрия Маслова, выдвинутых "Новыми людьми". Некоторые представители "Справедливой России" и "Яблока" получили извещения от теризбиркомов о том, что не представили полные комплекты документов. Они также рискуют не попасть в бюллетени. Горизбирком рассмотрит жалобы на следующей неделе.

Выборы назначены на 20 сентября, петербуржцам предстоит выбирать депутатов Госдумы и Законодательного собрания. Голосование пройдет в течение трех дней — с 18 по 20 сентября. В эти же дни петербуржцы будут выбирать депутатов муниципального образования "Автово". Кроме того, в городе пройдут дополнительные выборы в МО "Красненькая речка", МО "Новоизмайловское" и МО "Оккервиль".

Алиса Ремнева / Фото: МР7