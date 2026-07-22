Беглов представил коллективу "Ленфильма" нового гендиректора Давиденко

Губернатор Петербурга Александр Беглов 22 июля представил коллективу студии "Ленфильм" нового генерального директора кинокомпании, бывшего руководителя департамента кинематографии и цифрового развития министерства культуры Дмитрия Давиденко, сообщили в пресс-службе Смольного. Вместе с Бегловым он рассказал сотрудникам площадки о планах по развитию "Ленфильма", создании кинофестиваля и погашении долгов студии. На мероприятии также присутствовали вице-губернатор Борис Пиотровский и глава комитета по культуре Федор Болтин.

"Ленфильм" всегда был городским и должен таковым и оставаться. В его названии — имя нашего города. Это наша гордость. Нужно, чтобы название "Ленфильм" снова звучало не только в нашей стране, но и на мировых площадках. Конечно, впереди много непростой работы, но уверен, что с таким коллективом мы сумеем этого добиться", — заявил Беглов.

Глава города вручил предыдущему гендиректору "Ленфильма" Надежде Андрющенко благодарность губернатора Петербурга. По его словам, она продолжит работу в статусе советника директора и возглавит продюсерский центр. Давиденко, в свою очередь, отметил, что понимает ценность доверенной ему компании и назвал "Ленфильм" "легендарной" киностудией. Он добавил, что у площадки появится собственный кинофестиваль, который откроется 27 августа, в День российского кино.

Также сегодня совет директоров "Ленфильма" решил увеличить уставный капитал студии с помощью размещения дополнительных акций. Для этого в августе представители "Ленфильма" планируют подать документы в Центробанк для регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. В пресс-службе Смольного заверили, что это поможет погасить долги студии. Напомним, по словам Пиотровского, у компании существуют "определенные накопленные долги". По оценке Болтина, они составляют порядка 300 млн рублей.

Ранее журналисты сообщили о назначении Давиденко на пост гендиректора "Ленфильма". До этого бывший чиновник заседал в совете директоров киностудии. Однако в июне 2026 года совет директоров "Ленфильма" полностью обновили: по решению правительства Петербурга все члены совета, в том числе Давиденко, лишились полномочий. В новый состав вошли чиновники Смольного, включая вице‑губернатора Ирину Потехину, председателя комитета финансов Светлану Енилину и Болтина. По информации СМИ, представителей кинематографа в совет не пригласили.

Давиденко 50 лет. Он закончил киноведческое отделение сценарно-киноведческого факультета ВГИКа. С 2012 года продюсировал проекты компаний "Красная стрела", "Мармот-фильм" и "Продюсерская компания Валерия Тодоровского". С июня 2022 года по октябрь 2025 года он занимал пост директора департамента кино Минкульта. С 2023 года он работает во ВГИКе на киноведческом отделении.

Акции "Ленфильма" перешли в собственность Петербурга зимой 2026 года. Смольный совместно с министерством культуры финансирует площадку и планирует развивать на его базе студию детского, патриотического, художественного и исторического кино.

Екатерина Гусева / Фото: Смольный