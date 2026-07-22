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Новости 22 июля 2026, 20:23

Беглов представил коллективу "Ленфильма" нового гендиректора Давиденко

фото ЗакС политика Беглов представил коллективу "Ленфильма" нового гендиректора Давиденко

Губернатор Петербурга Александр Беглов 22 июля представил коллективу студии "Ленфильм" нового генерального директора кинокомпании, бывшего руководителя департамента кинематографии и цифрового развития министерства культуры Дмитрия Давиденко, сообщили в пресс-службе Смольного. Вместе с Бегловым он рассказал сотрудникам площадки о планах по развитию "Ленфильма", создании кинофестиваля и погашении долгов студии. На мероприятии также присутствовали вице-губернатор Борис Пиотровский и глава комитета по культуре Федор Болтин.

"Ленфильм" всегда был городским и должен таковым и оставаться. В его названии — имя нашего города. Это наша гордость. Нужно, чтобы название "Ленфильм" снова звучало не только в нашей стране, но и на мировых площадках. Конечно, впереди много непростой работы, но уверен, что с таким коллективом мы сумеем этого добиться", — заявил Беглов.

Глава города вручил предыдущему гендиректору "Ленфильма" Надежде Андрющенко благодарность губернатора Петербурга. По его словам, она продолжит работу в статусе советника директора и возглавит продюсерский центр. Давиденко, в свою очередь, отметил, что понимает ценность доверенной ему компании и назвал "Ленфильм" "легендарной" киностудией. Он добавил, что у площадки появится собственный кинофестиваль, который откроется 27 августа, в День российского кино.

Также сегодня совет директоров "Ленфильма" решил увеличить уставный капитал студии с помощью размещения дополнительных акций. Для этого в августе представители "Ленфильма" планируют подать документы в Центробанк для регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. В пресс-службе Смольного заверили, что это поможет погасить долги студии. Напомним, по словам Пиотровского, у компании существуют "определенные накопленные долги". По оценке Болтина, они составляют порядка 300 млн рублей.

Ранее журналисты сообщили о назначении Давиденко на пост гендиректора "Ленфильма". До этого бывший чиновник заседал в совете директоров киностудии. Однако в июне 2026 года совет директоров "Ленфильма" полностью обновили: по решению правительства Петербурга все члены совета, в том числе Давиденко, лишились полномочий. В новый состав вошли чиновники Смольного, включая вице‑губернатора Ирину Потехину, председателя комитета финансов Светлану Енилину и Болтина. По информации СМИ, представителей кинематографа в совет не пригласили.

Давиденко 50 лет. Он закончил киноведческое отделение сценарно-киноведческого факультета ВГИКа. С 2012 года продюсировал проекты компаний "Красная стрела", "Мармот-фильм" и "Продюсерская компания Валерия Тодоровского". С июня 2022 года по октябрь 2025 года он занимал пост директора департамента кино Минкульта. С 2023 года он работает во ВГИКе на киноведческом отделении.

Акции "Ленфильма" перешли в собственность Петербурга зимой 2026 года. Смольный совместно с министерством культуры финансирует площадку и планирует развивать на его базе студию детского, патриотического, художественного и исторического кино. 

Екатерина Гусева / Фото: Смольный


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Болтин Федор Дмитриевич
Пиотровский Борис Михайлович 






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