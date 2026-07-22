Во главе "Ленфильма" стал экс-руководитель департамента кино Минкульта Давиденко

Бывший глава департамента кинематографии и цифрового развития министерства культуры Дмитрий Давиденко стал генеральным директором студии "Ленфильм", сообщили 22 июля "Ведомости" со ссылкой на два источника. Информацию о назначении Давиденко подтвердил "Ротонде". Он вступает в должность с сегодняшнего дня.

По данным "Ротонды", вечером губернатор Петербурга Александр Беглов представит коллективу студии нового руководителя. О планах по работе в "Ленфильме" Давиденко решил пока не сообщать.

До своего назначения на пост руководителя киностудии Давиденко входил в состав совета директоров "Ленфильма". В конце июня РБК со ссылкой на годовую отчетность компании писал, что решением администрации Петербурга были прекращены полномочия всех членов совета, в том числе Давиденко. В состав нового совета директоров "Ленфильма" вошли, в частности, вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина, глава комитета по культуре Федор Болтин, председатель комитета финансов Светлана Енилина и глава комитета государственного финансового контроля Сергей Макеев. Представителей киноиндустрии в новом совете директоров нет, утверждает РБК.

Давиденко 50 лет. Он родился в 1976 году в Улан-Удэ. В 1998 году окончил киноведческое отделение сценарно-киноведческого факультета ВГИКа. С 2012 года работал продюсером в компаниях "Красная стрела", "Мармот-фильм" и "Продюсерская компания Валерия Тодоровского". В июне 2022 года его назначили на пост директора департамента кино Минкульта. Тогда "Коммерсантъ" назвал его "кризисным продюсером": Давиденко выступал за увеличение производства отечественных киноработ. В октябре 2025 года он покинул Минкульт. С 2023 года он работает во ВГИКе.

В начале 2026 года акции "Ленфильма" полностью перешли в собственность правительства Петербурга. Смольный намерен развивать площадку совместно с Минкультом и создавать на базе компании студию патриотического, исторического и детского кино. Однако сейчас, по словам вице-губернатора Бориса Пиотровского, у "Ленфильма" есть "определенные накопленные долги". В середине июля Болтин в интервью "Фонтанке" утверждал, что их смогут погасить осенью 2026 года. По его подсчетам, сейчас студия должна около 300 млн рублей.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру