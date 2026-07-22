Беглов поздравил балетмейстера Эйфмана с 80-летием

Губернатор Александр Беглов 22 июля поздравил художественного руководителя Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана с днем рождения. В этот день балетмейстер отмечает 80-летие. Глава города пожелал Эйфману крепкого здоровья, успехов в работе и "неиссякаемого вдохновения".

"Вы принадлежите к числу выдающихся деятелей мирового балетного искусства. Человек щедрого и незаурядного дарования, вы сформировали свой авторский, непревзойденный стиль, создали постановки, получившие широчайшее признание. Петербург гордится тем, что ваш талант раскрылся в нашем городе" — цитируют Беглова в пресс-службе Смольного.

Деятеля искусств также поздравил президент Владимир Путин. Он пожелал юбиляру здоровья и успехов на посту художественного руководителя театра.

"Примите теплые поздравления с 80-летним юбилеем. Ваш насыщенный профессиональный путь — яркий пример подвижнического, беззаветного служения избранному делу", — говорится в обращении президента.

В начале июля Путин вручил Эйфману звание Героя Труда. Его наградили с формулировкой "За особые заслуги в развитии отечественного хореографического искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность".

Эйфман родился в 1946 году в Алтайском крае. Первые балеты "Икар" и "Жизни навстречу" он поставил в 1970 году на сцене Малого театра оперы и балета в Ленинграде. С 1971 по 1977 год Эйфман работал балетмейстером в Ленинградском хореографическом училище. В 1977 году он создал собственный театр "Новый балет", который впоследствии переименовали в Петербургский государственный академический театр балета. После Эйфман открыл Академию танца в 2013 году. Балетмейстер также удостоен государственных наград, в частности, его наградили орденом Почета. Является почетным гражданином Петербурга, народным артистом России и полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".

В Петербурге идет строительство Судебного квартала на Тучковом буяне. На его территории планируют разместить Дворец танца Бориса Эйфмана. Ранее Путин поручил предоставить ему предварительный доклад о проведении работ. Возведение художественного комплекса глава государства взял на особый контроль.

Екатерина Гусева / Фото: Смольный