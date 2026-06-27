Путин поручил достроить объекты для Дворца танца Эйфмана

Президент Владимир Путин поручил завершить строительство объектов для размещения Дворца танца Бориса Эйфмана, следует из перечня распоряжений главы государства на сайте Кремля. Предварительный доклад о проведении работ необходимо предоставить 20 июля 2026 года. Затем отчитываться о ходе строительства нужно будет раз в шесть месяцев. Ответственным за исполнением поручения назначен управляющий делами президента России Александр Колпаков.

"Управлению делами президента Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить завершение строительства в г. Санкт-Петербурге объектов, необходимых для размещения Дворца танцев Б.Эйфмана", - указано на сайте Кремля.

Во время заседания совета по культуре 25 марта балетмейстер Борис Эйфман заявил, что труппа Санкт-Петербургского государственного академического театра балета уже несколько лет ожидает строительства собственной сцены. В ответ Путин сказал, что возведение Дворца танца Эйфмана возьмут на особый контроль.

Объект построят в Судебном квартале на территории Тучкова буяна. Также там планируют возвести здание Верховного суда и жилой комплекс для судей.

Дарья Нехорошева / Фото: Кремль