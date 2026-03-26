Путин пообещал взять на контроль строительство Дворца танца Эйфмана

Президент Владимир Путин пообещал взять под особый контроль строительство Дворца танца, заявление прозвучало 25 марта на заседании Совета по культуре в ответ на жалобу балетмейстера Бориса Эйфмана, недовольного темпами работ. Также Эйфман предложил главе государства установить памятник первому губернатору Петербурга Александру Меншикову. Путину такая идея понравилась.

Заседание прошло по видеосвязи. Эйфман отметил, что сроки завершения строительства неоднократно переносили, и сейчас они установлены на 2027 год. При этом в сентябре 2027 года театру исполняется 50 лет.

— Для театра и для меня лично необходимость отмечать полувековой юбилей на чужой сцене будет тяжелым ударом. <...> До юбилея театра осталось полтора года. Срок небольшой. Но реально всё зависит от организации процесса строительства, который, на мой взгляд, не соответствует необходимому профессиональному уровню. Прошу вас привлечь внимание профильным ведомствам к сложившейся ситуации, — обратился Эйфман к президенту.

Путин в ответ пообещал взять вопрос под особый контроль и сделать всё возможное для того, чтобы свой юбилей театр отмечал в новом здании. В связи с этим он попросил обратить внимание на ситуацию администрацию президента и Министерство культуры.

Также президент пообещал "переговорить" с губернатором Петербурга Александром Бегловым насчет установки памятника Меншикову. По предложению Эйфмана, монумент должен появиться у Биржевого моста, неподалеку от строящегося Дворца танца.

— Мне кажется, очень хорошее место. Я с губернатором обязательно переговорю. Поработаем обязательно и надеюсь, добьемся нужного нам всем результата, — заявил Эйфману Путин.

Дворец танца станет частью Судебного квартала, который строится сейчас на территории Тучкова буяна. В сентябре 2025 года сообщалось, что Верховный суд может въехать в готовые здания во второй половине 2027 года.

