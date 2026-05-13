В Москве запретили публиковать информацию о терактах

Антитеррористическая комиссия Москвы запретила публиковать в интернете информацию, включая фото- и видеоматериалы, о последствиях террористических актов, в том числе с использованием БПЛА, следует из данных на официальном портале Москвы. Принятие мер объяснили борьбой с распространением недостоверной информации.

В соответствии с новыми требованиями, органам власти, СМИ, экстренным службам и иным организациям и гражданам нельзя выкладывать материалы о террористических актах на территории Москвы, атаках БПЛА, действиях диверсионно-разведывательных групп и прочем. Запрет не распространяется на публикацию информации от официальных источников, в том числе Минобороны, сайта мэра и правительства Москвы.

Ограничения не распространяются на обращения, направленные в правоохранительные органы или экстренные службы, за исключением случаев публичного обращения.

За нарушение требований предусмотрены штрафы. Для граждан их размер варьируется от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.

В декабре 2025 года Смольный продлил на год запрет на распространение информации о последствиях атак БПЛА. Похожие ограничения действуют в ряде других регионов, в том числе в Вологодской и Новгородской областях.

