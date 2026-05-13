Путин назначил врио губернатора Белгородской области

Президент Владимир Путин 13 мая подписал указ о назначении на пост временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области иркутского вице-губернатора, генерала-майора и Героя России Александра Шуваева, сообщила пресс-служба Кремля. Путин также принял отставку губернатора региона Вячеслава Гладкова.

"Принять отставку губернатора Белгородской области Гладкова В. В. по собственному желанию. <...> Назначить Шуваева Александра Михайловича временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Белгородской области", — говорится в указе президента.

Шуваев родился в 1981 году в городе Новый Оскол в Белгородской области. Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, в операции в Сирии и в вооруженном конфликте в Южной Осетии. В 2022 году отправился в зону специальной военной операции и дослужился до звания генерал-майора. Вице-губернатором Иркутской области его назначили в январе 2026 года. Шуваев участвовал в программе "Время героев".

Гладков занимал пост губернатора Белгородской области с ноября 2022 года. Его губернаторский срок должен был истечь в сентябре 2026 года, однако о возможной отставке "Коммерсантъ" сообщил еще месяц назад. Предполагаемым преемником Гладкова источники издания называли Шуваева. "Ведомости" утверждают, что после отставки Гладков перейдет на должность замминистра экономического развития.

