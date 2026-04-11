Ъ: В Белгородской и Брянской областях могут смениться губернаторы

В администрации президента рассматривается замена глав Белгородской и Брянской областей, сообщил 11 апреля "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники. По сведениям издания, ротация в регионах может начаться уже на следующей неделе, при этом замену главы Самарской области решили отложить до проведения выборов в Государственную думу.

О возможном досрочном уходе губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова сообщили местные СМИ в начале недели, после эту информацию подтвердили РИА "Новости" и "Ведомости", сославшись на собственные источники. По информации изданий, Гладкова сменит генерал-майор, Герой России Александр Шуваев, участвовавший в специальной военной операции и занявший пост заместителя главы Иркутской области в январе 2026 года. По данным собеседников "Ъ", решение о ротации в Белгородской области могут принять в начале следующей недели. При этом, по сведениям "Ведомостей", Гладкова планируют перевести на должность замминистра экономического развития.

По данным источников "Ъ", в администрации президента также обсуждают замену главы Брянской области Александра Богомаза. Источники издания заявляют, что на место губернатора могут определить главу центрального исполкома "Единой России" Александра Сидякина или руководителя исполкома "Народного фронта" Михаила Кузнецова. При этом Сидякин сообщил "Ъ", что ему неизвестно о возможной ротации в Брянской области. По его словам, он намерен баллотироваться в Госдуму.

"Ъ" подчеркивает, что в обоих случаях замена глав регионов не связана с публичными заявлениями или претензиями к Гладкову и Богомазу со стороны федерального центра. Источники издания не раскрывают причины возможной отставки глав Белгородской и Брянской областей. При этом возможный уход губернаторов обсуждается на фоне увольнений их заместителей и связанных с ними коррупционных скандалов. Так, в июле 2025 года задержали вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко, его подозревают в злоупотреблении полномочиями при строительстве в регионе фортификационных сооружений. В начале апреля РБК сообщал о завершении расследования по делу вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина — ему вменяют растрату (ч. 4 ст. 160 УК) и получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

Гладков руководит Белгородской областью с ноября 2020 года, тогда он сменил губернатора Евгения Савченко, управлявшего регионом 27 лет. Губернаторский срок Гладкова истекает в сентябре. На внеочередных выборах осенью 2021 года он набрал 78,8% голосов.

Ровно столько же голосов избирателей получил Богомаз осенью 2025 года на губернаторских выборах. Сам глава Брянской области руководит регионом с 2014 года. При выдвижении на третий срок он заручился поддержкой президента Владимира Путина.

